Los romances de Gullermina Valdés luego de su separación con Marcelo Tinelli

La relación amorosa entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdéz terminó en mayo del 2022 y se convirtió en una de las solteras más codiciadas, aunque comparten un hijo en común, Lorenzo ‘’Lolo’’ Tinelli, en una entrevista contó como comparten la crianza con su hijo y su vínculo.

Durante un dialogo con LAM, desde Mar del Plata, ya que la actriz se encuentra haciendo teatro, contó cómo se siente y sobre su presente romántico, en reveló que tuvo varios encuentros efímeros. Sin embargo, nadie pudo conquistarla por completo, además de comentar que se encuentra en su mejor momento, disfrutando su soltería y que al amor llega solo.

Sin escrúpulos, el conductor Ángel de Brito le preguntó: ‘’Andarás barriendo con todos los pendejos surfers de Mar del Plata. Somos pendejos, estamos mejor que antes. ¿Estás arrasando con los tipos o estás tranqui?’’.

Guillermina inmediatamente respondió que no. Pero la periodista Andrea Taboada fue por más y le consultó: ‘’A mí me contaron de uno que está en Mar del Plata y se llama Marcelo también, es empresario’’.

‘’No chicos, ustedes saben si a mí me gusta alguien o estoy con alguien me pongo la camiseta y salgo, soy así en el amor’’, respondió rápidamente la ex modelo desmintiendo cualquier vínculo amoroso.

‘’En eso te creo, te veo que si te enamoras de alguien vas pum para delante de una’’, confirmó el conductor de LAM, y repreguntó curioso: ‘’Estás haciendo casting Guillermina, no me digas que no estás haciendo casting. ¿Te retiraste de la vida amorosa desde que te separaste?’’. A lo que Valdés contestó: ‘’No me retiré chicos solo que no llega el amor, ¿Qué quieren que haga?’’.

Sin aún tener una respuesta concisa, Ángel de Brito expresó: ‘’Te reformulo la pregunta, ¿No estuviste con nadie estos ochos meses? ¿nadie? ¿ni un besito, ni una salidita? Mirá como bajás la mirada’’.

‘’No bueno, un besito sí, cómo no me voy a dar un besito con alguien, si soy cariñosa. Me piropean muchos los jóvenes’’, confesó finalmente Guillermina acerca de los encuentros románticos cortos que tuvo en los últimos meses.