Guillermina Valdés y su vínculo con Marcelo Tinelli luego de su separación

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli le dieron un fin a su relación en mayo del 2022, después de casi 8 años juntos con un hijo en común, Lorenzo "Lolo" Tinelli. Si bien, conservan un vínculo por su hijo, el conductor y la actriz comparten juntos la crianza y Guillermina habló de como lo llevan a pesar de estar separados.

Gullermina Valdés se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada en Los 39 escalones con Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz, dijo: “Es la primera temporada en Mar del Plata, estoy feliz, me encanta”, mientras que Marcelo Tinelli se instaló a pasar año nuevo con sus hijos en Punta del Este y se queda disfrutando el verano en el país vecino.

Guillermina Valdés y Lolo

Qué dijo Guillermina Valdés de Marcelo Tinelli

En una entrevista que tuvo en LAM conducido por Ángel de Brito, la actriz dijo: “Marcelo es un gran padre, se ocupa de todo. Saber que estaba con su papá viviendo una experiencia así que conmigo no iba a vivir, ni lo pienso”, dijo cuando recordó que su hijo estuvo en Qatar con Marcelo alentando a la Selección el cual vio salir campeón.

Lolo y Marcelo Tinelli juntos en Punta del Este

Luego habló de su vida sentimental y aclaró: “Estoy soltera, nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”. También habló del nuevo look del conductor de "Canta Conmigo Ahora" y dijo: “Él está platinado, pero yo ya no soy (su mujer), si el tiene a su chica... debería decirlo ella, yo no soy quién”.

Marcelo Tinelli y Guillemrina Valdés

Además, la actriz volvió a ratificar su vínculo con Marcelo Tinelli: “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”.