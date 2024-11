Tras el acalorado intercambio y las amenazas legales entre Yanina Latorre y Wanda Nara, la situación parece haber dado un giro inesperado. La panelista de LAM aseguró haber mantenido una conversación con la expareja de Mauro Icardi, lo que podría indicar una posible tregua entre ambas figuras mediáticas.

La disputa entre Yanina Latorre y Wanda Nara ha sido uno de los enfrentamientos mediáticos más intensos de los últimos tiempos. Todo comenzó a raíz de comentarios realizados por Latorre sobre la vida personal de Nara, especialmente en relación a su relación con Mauro Icardi y su nueva pareja, L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante

Estas declaraciones provocaron la ira de Nara, quien amenazó con iniciar acciones legales contra la panelista. El conflicto generó gran repercusión en el mundo del espectáculo y mantuvo a los seguidores de ambas figuras pendientes de cada nuevo capítulo de esta batalla mediática.

Yanina Latorre habla sobre su charla con Wanda Nara

Tras la intensa disputa, Yanina Latorre y Wanda Nara sorprendieron a todos al revelar que han mantenido una conversación privada. La panelista habría compartido detalles de la relación de la empresaria con L-Gante, lo que podría indicar un posible acercamiento entre ambas figuras.

Yanina Latorre adelantó que tuvo una charla con Wanda Nara y que tiene información exclusiva para compartir con sus oyentes. La conductora prometió revelar detalles de su conversación con la mediática en breve. "¿Me bancan una siesta y los pongo al tanto? Tengo data, hablé con Wanda", indicó la conductora radial

Latorre lanzó una bomba al revelar que, según su información, el romance entre Wanda Nara y L-Gante inició en París en 2022, mientras la empresaria aún estaba en una relación con Mauro Icardi. Estas declaraciones implican una posible infidelidad por parte de Wanda.

La panelista de LAM no se quedó ahí. La panelista criticó duramente la actitud de L-Gante, quien se burla de Mauro Icardi. "Me dijo, 3 años... Igual no cambié de opinión, me parece todo un papelón. Ahora L-Gante se burla de Icardi, ¿hay necesidad?", apuntó Latorre.

Así, Yanina Latorre ha lanzado fuertes acusaciones contra Wanda Nara, poniendo en duda la cronología de su relación con L-Gante y cuestionando su fidelidad durante su matrimonio con Mauro Icardi.

