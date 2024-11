Wanda Nara y L-Gante se encuentran en el ojo público desde que blanquearon su relación, y esto se intensificó con el reciente viaje a Brasil y la grave lesión de Mauro Icardi. Recientemente, la modelo argentina decidió no esconderse y se escapó junto al cantante de RKT; ambos realizaron un vivo en Instagram donde revelaron muchos detalles de su relación. Además, Wanda habló sobre la “demanda” que le iba a hacer a Yanina Latorre. Sin embargo, aseguró que ya conversaron y solucionaron el tema en privado.

Wanda Nara y L-Gante dieron detalles de su relación: qué dijeron de Mauro Icardi

“Lo borré porque ya está, ya lo vieron todos. Lo levantaron todos y no quería que quedara en mi Instagram”, comentó la modelo. “Además, ya hablé con Yanina por privado”, agregó. En un ida y vuelta con los fanáticos, también conversaron sobre Love is Blind, la nueva serie que Wanda conduce. “Nos encanta mirar series juntos”, afirmó, asegurando que es lo que más disfruta hacer con su nuevo novio.

Wanda Nara y L-Gante

Como era de esperarse, la conductora y L-Gante generaron polémica con sus declaraciones. Por ejemplo, mencionaron que su vínculo había comenzado hace tres años, coincidiendo con el nacimiento de Jamaica, la hija del cantante. Además, explicaron que Elian tiene una buena relación con los hijos de Wanda: Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca.

“Ustedes se llevan bien. Solo se enojaron una vez que les sacaste la Play… Lo que pasó es que Elián les había prestado la PlayStation, pero luego se arrepintió y la pidió de vuelta. La Play tenía la tarjeta de crédito adentro, y los chicos se compraron un millón de juegos. ¡Le gastaron una fortuna!”, comentó la modelo. Luego, explicó por qué sus hijas no fueron al viaje, mientras que Jamaica sí lo hizo: “Las nenas querían venir. Se enojaron porque no vinieron, ya que yo no sabía que venía Jamaica; hasta último momento no estaba segura si venía Jami”.

Por otro lado, hubo una indirecta hacia Mauro Icardi. Actualmente, él juega en el Galatasaray de Turquía, aunque enfrenta una ardua recuperación debido a una grave lesión en la rodilla. “¡Aguante el Fenerbahçe!”, lanzó L-Gante, a lo que Wanda Nara añadió que los apoyaba, haciendo referencia al clásico rival del equipo de su exesposo.

AF.