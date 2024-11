El conflicto entre Wanda Nara y Yanina Latorre ha escalado a un nuevo nivel. A raíz de su reciente separación de Mauro Icardi y su nueva relación, la mediática ha decidido iniciar acciones legales contra la panelista, mientras se encuentra de vacaciones en Brasil.

Yanina Latorre ha sido una de las principales críticas de la empresaria en los medios de comunicación argentinos. Sus comentarios han girado principalmente en torno a la vida personal de Wanda, especialmente en relación a su matrimonio con Mauro Icardi y su reciente separación.

Sin mencionar directamente a Yanina Latorre, Wanda Nara dejó entrever que se siente atacada por sus comentarios, según reveló Ángel de Brito en Twitter. La modelo se mostró visiblemente molesta por las críticas recibidas.

La acusación de Wanda Nara a Yanina Latorre

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara subió un contundente mensaje: “A la señora que da cátedra de la vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario. Hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad. Con mentiras o testigos inventados”.

Wanda Nara en Instagram

Este comunicado de la mediática en su red personal se convirtió rápidamente en viral, llegando a las manos de los supuestos involucrados. Así, Yanina Latorre opinó sobre las publicaciones de la mediática: “El mensaje anterior ¿Hay necesidad? La señora que da cátedra ¿soy yo?”.

Yanina Latorre en X

Asimismo, Ángel de Brito retó a Yanina Latorre a revelar públicamente las conversaciones que ha mantenido con Wanda Nara, desafiándola a mostrar sus pruebas. Ante esta provocación, la esposa de Latorre respondió rápidamente: “Amoooooooooor es q no soy como ella. No expongo. Bien q cuando me necesito para destrozar a la CHINA, me mandaba y me contaba todo. ¡Igual amo q todas me amenacen! ¿Sabes por q es eso? PORQ TENGO RAZÓN”.

La rivalidad entre Wanda Nara y Yanina Latorre es una de las más mediáticas de Argentina, caracterizada por críticas, acusaciones y un constante intercambio de opiniones a través de los medios de comunicación. Esta situación ha generado un gran interés entre el público, que sigue de cerca cada capítulo de esta historia.

N.L