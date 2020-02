Lourdes Sánchez confirmó que se casó en secreto con el Chato Prada

Lourdes Sánchez confirmó sin rodeos a Ángel de Brito que se casó en secreto este fin de semana con Chato Prada. Sus compañeras no pudieron ocultar la sorpresa y la increparon por no haberles dicho nada al respecto, pero ella se quedó en su lugar sin dar mucha información.

"Lo único que quería yo era casarme y me casé", sentenció. Fue entonces que una de las angelitas notó que no llevaba puesta la alianza, pero la bailarina tenía un motivo: "No me gusta llevar cosas encima".

Claro que nadie tomó en serio el comentario y siguieron dudando de esa 'boda fantasma' pero Lourdes no dio el brazo a torcer. "Ya les voy a mostrar el video con las pruebas", aseguró.

¡Esperemos!