Este fin de semana, Lourdes Sánchez reaccionó a los supuestos chats con Fede Bal. En sus redes sociales, la bailarina minimizo la situación y se mostró super enamorada del Chato Prada.

Lejos de hacerse eco de las tendencias de las redes sociales que la tienen como protagonista central junto a Fede Bal, Lourdes Sánchez publicó en su cuenta de Instagram una foto “muy enamorada” junto al Chato Prada.

“Carnaval toda la vida”, escribió junto a una imagen en donde el productor le da un beso en la mejilla tras ella participar del Carnaval de Corrientes.

Lourdes Sánchez reaccionó a los supuestos chats con Fede Bal

Entre los supuestos mensajes, en el cual se exponen diferentes escenarios entre Lourdes Sánchez y Fede Bal. En una de ellos, la bailarina le cuenta a Bal que esa semana iba a estar sola en la casa. “Uyyyy, estás tentando al mismísimo demonio”, le responde el actor y acto seguido, Lourdes le pregunta qué va a hacer para que Sofía Aldrey no se entere.

“Ya veo, le digo que tengo una nota. Hacé gimnasia, no te bañes. Tu transpiración me mata. El olor tan rico que tenías cuando terminábamos de ensayar...”, sostienen.

La palabra de Estefi Berardi tras la aparición de los chats con Fede Bal

Tras la aparición de pruebas irrefutables, Estefanía Berardi insiste en que son conversaciones truchas.

Lo cierto es que la misma Sofía Aldrey asumió que leyó chats con ella y la angelita la tildó de mala. “Estuve mal. le pido perdón, no le quise decir que es mala porque no la conozco. Sí me parece que está actuando desde el dolor y que se la tiene que agarrar con Fede”, dijo en ese sentido.

Después hizo referencia a Yanina Latorre, quien la mandó al frente en LAM. “Yo creo que todo en la vida vuelve. Y lo que el otro dice, o hace, le va a volver a uno mismo. Entonces, el otro queda mal. Yo, como sé quién soy, estoy tranquila y lo único que me pasa es que no paro de crecer”, agregó luego.