Lourdes Sánchez reveló que el Chato Prada le propuso abrir la pareja: "Él no es celoso"

Es de público conocimiento que Lourdes Sánchez y el Chato Prada están planeando su casamiento, luego de la romántica propuesta que le hizo el productor q su pareja en el corsódromo de Corrientes junto a su hijo y frente a toda la familia de la bailarina.

Sin embargo, en su paso por "LAM", Lourdes Sánchez aseguró que el Chato le propuso estar con otras personas. "Pablito quiere, pero yo no quiero. Quiere abrir la pareja", confesó la bailarina en diálogo con Ángel de Brito y las angelitas.

El Chato y Lourdes.

"Él no es celoso, pero yo sí soy celosa. Los dos tenemos que abrirla, pero yo no quiero. Lo que hablamos, le dije que no sean amigos ni gente conocida", agregó la mamá de Valentín dejando en evidencia que para ella no sería fácil acceder a la propuesta de su pareja.

Sin embargo, Lourdes no se cierra a la posibilidad de que eso ocurra, siempre y cuando se trate de una persona desconocida para ella. "Tiene que ser con alguien que yo no conozca. Me calienta que me lo diga", aseveró la artista.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez.

Lourdes Sánchez se refirió a los chats que se viralizaron con Fede Bal

Cuando estalló el escándalo de las infidelidades de Fede Bal, salieron a la luz muchos chats entre el actor y diferentes figuras del espectáculo, aunque también se hicieron virales capturas de pantalla que no serían reales, como la de Lourdes Sánchez y Flor de la V.

Con respecto a este tema, Lourdes señaló: "Me sorprendió todo lo de Fede. Los chats son falsos, huelo bien". Así fue como la bailarina puso punto final a la polémica en la que se vio involucrada.