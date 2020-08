Lourdes Sánchez sobre su vínculo con el Chato Prada: "Hay tantas cosas que yo diría y no las puedo decir"

Lourdes Sánchez mostró su lado más sencible y reveló cuáles fueron las consecuencias laborales que tuvo producto de su relación con el Chato Prada. La bailarina de 34 años confesó cuánto le afecta el tema y lo mal que la pasa en el medio.

"Me lo siguen haciendo pagar, y hay tantas cosas que yo diría y no las puedo decir. Todo el mundo piensa que la tengo re fácil y es todo lo contrario. Es un tema que a mí me re mueve y casi no quiero hablar de eso", expresó la mamá de Valentín Prada.

En diálogo con Hay que ver, la celebridad argentina continuó: "Yo hice un camino en el que hice muchos amigos y uno se entera de cosas, y yo digo '¿qué tiene que ver que sea la mujer de...?' ¿Es un pecado enamorarse? Me bloquean un montón de cosas, de laburos".

"Me han bajado muchas veces de laburos. Porque está el fantasma de que soy la mujer del productor y la tengo fácil, pero todo me cuesta el doble. Muchas veces le digo 'yo pago tus platos rotos'. Es re frustrante", agregó la animadora infantil.

Con total dolor, la correntina abrió su corazón y finalizó: "Es un tema que me re sensibiliza porque dejé mi Corrientes para seguir un sueño. Uno quiere crecer y te bajan de un hondazo".