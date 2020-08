Lourdes Sánchez reveló la decisión que tomó con Valentín tras la muerte de "La Floppy"

Lourdes Sánchez es una de las amigas íntimas de "Floppy Cucu" quien falleció la semana pasada por una leucemia fulminante.

La bailarina contó que la mujer, reconocida por su participación en "El precio justo" mantenía un estrecho vínculo con su familia y su pequeño Valentín. “Floppy siempre decía que era la institutriz de Valentín. Me ayudaba un montón para que yo pudiera estar trabajando y a la vez con Valentín. Venía conmigo a todos lados, cuidaba a mi hijo y lo amaba tanto que lo tenía de protector de pantalla en el teléfono, en la compu y en todos lados”, dijo a la revista Pronto.

En el momento de su muerte, la mujer de El Chato Prada estaba con el pequeño quien la contuvo cando estalló en lágrimas por la triste noticia. “Me llegó un mensaje de voz de la hermana para avisarme que había fallecido Floppy y me salió llorar, gritar y fue una situación muy triste. Valentín estaba al lado mío, me decía ‘mamá no llores’ y se largó a llorar conmigo porque se asustó”, reveló.

Luego, contó cuál fue la decisión que tomaron con su marido para proteger al niño. “No le dije nada a él, al día de hoy no le dije nada y lo único que hago es mostrarle videos con la Floppy para que no la olvide. Decidimos no decirle y que la tenga presente mientras vaya pasando el tiempo”, confesó.