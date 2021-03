Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem: músico, rugbier y galán

Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem y Paolo Bertoldi es todo un galán en formación. Con tan sólo 16 años el joven se transformó en el pilar de su madre tras la muerte de Carlos Saúl Menem. En sus redes sociales él se muestra amante del deporte, la música y su familia.

Con tintes europeos y árabes, Luca se destaca por tocar el saxofón y hacer deportes al aire libre. Además acompaña a su madre en los diferentes eventos sociales, entrenar o simplemente a cenar. Por otro lado, su labor como hermano mayor también es notable: se encarga de guiar los pasos del pequeño, Malek Pocovi.

"Ser mamá y llevar sola a sus hijos como lo hizo mi mamá o lo hago yo, es un esfuerzo doble para criarlos y darles lo mejor, pero a su vez es doble el cariño que uno recibe. Me siento muy orgullosa de llevar adelante a mis hijos como mujer y como mamá, pero sobre todo, desde un rol paternal. El más grande tiene a su papá en Bahamas y lo ve cuando se puede, poco, y el más chiquito tiene su papá y lo ve poco también. Es el papá que le tocó, pasan tres o cuatro meses y el padre no lo ve. Y una como madre se disfraza de padre para no hacerle sentir la ausencia. Lo único que me queda como madre es decir “yo puedo”, y sigo adelante porque no quiero que mis hijos sientan ese vacío. Una no puede andar renegando por la vida… soy una bendecida de tener a mis hijos y de festejar a diario con ellos, que me dieron lo mejor de la vida, la bendición de ser madre", aseguraba Zulemita en una entrevista para CARAS en 2020.

El jovencito también es un arduo practicante de los deportes como el rugby o el automovilismo, al igual que su tío, Carlos Jr. Otra cosa no menor, es que Luca es muy parecido a su tío, en una entrevista para LAM, Zulemita habló al respecto. "Es igual a tu hermano, Zulemita", le dijo Angel de Brito. "Es idéntico, ¿viste lo que es la vida, no? Dios quita pero también da", comentó la hija del expresidente de la Nación.

Por otro lado, el nieto de Carlos Menem llegó a la familia en un momento especial y así lo comentó su madre: "Luca llegó a este mundo con una carga emocional muy fuerte para toda la familia, con la expectativa de devolverle la vida a mis padres. Luca representó eso en nuestra familia, de volver a ver a mis padres sonreír. Cuando nació, mi mamá era una planta, y con él volvió a vivir. La vieja teniendo a su nieto en sus brazos volvió a vivir como mi papá. Es tranquilo, pausado, le gusta la música."

Actualmente él se dedica a terminar sus estudios en un prestigioso colegio de Buenos Aires, en compañía de su hermano menor. Aún se desconoce si seguirá el camino de su madre en la industria automotriz, o el de su abuelo, la política.