Luego de salir de la casa de Gran Hemano, la Tora Villar empezó una relación con Nacho Catañares, también ex participante de este reality. Su relación terminó y cada uno tomo su camino. Lucila estuvo un tiempo en pareja con el cantante Brian Joel Martignone, más conocido con BM y Nacho oficializo su nuevo noviazgo con Coty Romero.

Tiempo después de que Lu terminara su relación con el artista, no se le conocieron más amores. Pero últimamente se la esta relacionando con el antiguo baterista de la banda Uruguaya Marama.

Estos rumores comenzaron, ya que ambos se siguen en Instagram, se comentan y likean las fotos. En un reciente video que Pablo subió a sus redes La Tora se hizo notar: "Dsp te paso protector que te falto en la espalda", comentó.

Los jóvenes siguen alimentando las especulaciones y se están mostrando cada vez más cercanos. Recientemente, ambos protagonistas estuvieron juntos protagonizando una transmisión a través de Twich.

Quién es el famoso músico con el que fue vinculada Lucila "Tora" Villar

Así reaccionó La Tora a el noviazgo entre Nacho Castañares y La Tora

Desde que las repercusiones comenzaran a salir a la luz la relación entre Nacho y Coty, La Tora no se quedó callada y habló al respecto, ya que no le sorprendió para nada esta noticia: "Hazte la fama y échate a dormir", declaró en una entrevista.

Lucila "Tora" Villar

Aparentemente no tiene más un buena relación con su ex compañera :"Con Coty yo no tengo relación. Es imposible tener un vínculo con alguien que dos semanas antes a ese video me dijo públicamente que conmigo tenía la mejor, que me quería, que era la amiga y después se haga la vida, pero bueno, eso es mambo de cada uno", sentenció. La relación con su ex pareja es otra, ellos se llevan bien y son compañeros de trabajo.

A.D