Gran Hermano no solo es un reality dentro de la casa, sino que fuera los participantes también continúan dando espectáculos. La salida de Furia Scaglione dejó a todos pasmados, incluidos aquellos que la apoyaban desde fuera.

La Tora Villar reacciona a todo lo que hacen los participantes dentro de la casa, por lo que siempre tiene una opinión muy formada sobre cada uno de ellos. La oriunda de Berazategui, criticó algunas de las actitudes de Juliana, lo que provocó que la doble de riesgo no le cayera bien. Ahora que se encontraron en "La noche de los ex", esto generó un ambiente tenso.

El fuerte cruce en vivo de Furia Scaglione y La Tora Villar en "La noche de los Ex" de Gran Hermano

No es la primera vez que se habla de un fuerte cruce entre ellas. Hace algunos días en LAM habían mencionado que las ex participantes tuvieron un encontronazo y que "casi se van a las piñas". La doble de riesgo aclaró que eso no sucedió y Lucila simplemente dijo que hubo una discusión, pero no dio detalles.

"Lo que tiene el afuera es que uno puede pedir disculpas pero no a nuestros compañeros. Ayudaste a mucha gente con enfermedades y quizás vos, cuando bardeabas también te metías muchas veces con enfermedades", comenzó Lucila.

"¡Mirá la que me quiere tirar esta!", le contestó sin pelos en la lengua Furia Scaglione. "No, no. Te estoy preguntando ya que vos no te querés disculpar con tus compañeros", insistió La Tora Villar. "No, te agradezco", sentenció Juliana.

