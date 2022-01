Luciana Salazar habría encontrado un nuevo amor

Luciana Salazar habría dejado atrás a Martín Redrado en los brazos de un nuevo amor. La modelo habría sido vista muy acaramelada en un evento en Punta del Este.

"Se la vio toda la noche con el empresario Cristian Romero. No sólo eso, se fueron juntos en el mismo auto y pasaron la noche juntos. Esto me lo confirman", contó Pampito en "Mañanísima" y reveló que este había sido un viejo amor de la modelo. "Ya había salido con Luciana en 2010, y antes había salido con Karina Jelinek", aseguró.



"Los allegados de Luciana dicen que les gusta para ella. Los amigos quieren que deje atrás la relación tóxica con Martín Redrado y que pueda iniciar algo con esta persona, que ya la conoce porque tuvieron un breve romance en 2010".



"Ya se mostraron públicamente juntos en una fiesta donde había muchas personas del ambiente y empresarios", concluyó el panelista.



Luciana Salazar llevará a Martín Redrado a la justicia:"Pensé que esas disculpas eran sinceras"

Luciana Salazar y Martín Redrado son nuevamente noticia. Luego de que el economista le pidiera disculpas públicamente a la mamá de Matilda, todo parecía marchar sobre rieles. Sin embargo, la blonda subió a sus Historias un fuerte descargo contra él.

"Cuánta más venganza y daño te puede hacer un hombre, al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar. Locura extrema!!! Miedo", reza el primer posteo de Luciana Salazar. Seguido a esto, la modelo escribió: "Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario. Él los acrecentó. Pensé que esas disculpas eran sinceras que por pedido de él, para que yo no recurra a la justicia y ponerle fin definitivamente de una forma madura. Pero cuando alguien sigue con bronca".

Por último, en medio de su ataque de furia contra Martín Redrado, Luciana Salazar publicó: "Y dañándote constantemente. La única forma que queda desgraciadamente es recurrir a la justicia. Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona".

VO