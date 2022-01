Luciana Salazar llevará a Martín Redrado a la justicia:"Pensé que esas disculpas eran sinceras"

Luciana Salazar y Martín Redrado son nuevamente noticia. Luego de que el economista le pidiera disculpas públicamente a la mamá de Matilda, todo parecía marchar sobre rieles. Sin embargo, hace instantes, la blonda subió a sus Historias un fuerte descargo contra él.

"Cuánta más venganza y daño te puede hacer un hombre, al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar. Locura extrema!!! Miedo", reza el primer posteo de Luciana Salazar. Seguido a esto, la modelo escribió: "Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario. Él los acrecentó. Pensé que esas disculpas eran sinceras que por pedido de él, para que yo no recurra a la justicia y ponerle fin definitivamente de una forma madura. Pero cuando alguien sigue con bronca..."

Luciana Salazar enojadísima con Martín Redrado.

Por último, en medio de su ataque de furia contra Martín Redrado, Luciana Salazar publicó: "Y dañándote constantemente. La única forma que queda desgraciadamente es recurrir a la justicia. Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona".

De esta manera entonces, la sobrina de Evangelina Salazar confirmó que llevará a su ex a la justicia. Decisión a la que había desistido después de que el economista le pidiera disculpas.

El descargo de Luciana Salazar.

Fuerte acusación de Martín Redrado luego de que Luciana Salazar difunda su pedido de disculpas

El conflicto entre Luciana Salazar y su ex comenzó a gestarse en año nuevo, luego de que ella posteara el documento en el que él supuestamente le pedía perdón, aunque Martín Redrado indicó que la firma que aparece allí no es la de suya.

Fue Lío Pecoraro quien se comunicó con Martín Redrado y contó en Twitter su diálogo: “Martín Redrado, a quien recién le consulté, me dijo que ese acuerdo es un borrador que aún debe corregirse en algunos puntos. Lo que no me contesto aún si esa es o no su firma”.

Más tarde, el periodista confirmó: “Ahí tu ex @martinredrado me respondió que esa firma NO es de él” y mostró una captura del chat, donde se leía que Martín Redrado le aclaraba que no era su firma la del documento.