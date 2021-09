Luciana Salazar se enfureció al ver que en LAM daban a conocer su contrato económico con Martín Redrado

La relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado siempre se transforma en tema de conversación, ya sea por nuevos detalles de su historia o fotos juntos. Pero esta vez, la actriz se enfureció por un informe de “LAM” en el que daban a conocer el acuerdo económico que mantendría con el economista.

"Qué manera de escuchar giladas hoy por TV. Mucha mina mala leche", escribió en una historia de Instagram; a la par que en Twitter compartió: "Olor a opereta política".

El contundente mensaje de Luciana Salazar a las panelistas de "LAM".

Según Pía Shaw, Luciana Salazar recibe el “pago de 350 dólares en concepto de vivienda sin incluir servicio doméstico. Esta mensualidad corresponderá desde los tres meses antes del nacimiento hasta los 18 años de Matilda. Este evento se suspenderá cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja”, según dice el supuesto contrato.

“Es nefasto de las dos partes. De él de someterla a no mostrarse y de ella a aceptar todo esto por guita. Son nefastos los dos. Muy patológico. No puedo creer que exista todavía esto”, dijo Cinthia Fernández ante la información que brindo su colega en vivo.

“Con vos a todos lados”: La romántica declaración de Coscu a Luciana Salazar

Luciana Salazar ya no estaría sola. En los últimos días los rumores de romance con el streamer argentino Coscu se hicieron cada vez más fuertes y, fueron avivados, por los comentarios que se dejan en Twitter los protagonistas.

“Hoy me entere lo de Tinelli en twitch y quiero escribir algo: Creo que el 90% de los streamers no quieren ir a la tele o a Tinelli, pero que el venga a twitch es un avance para todos. Por cosas como esta, cada vez es más claro como las nuevas generaciones cambiaron el juego", escribió el joven sobre la noticia de que Marcelo Tinelli planea incursionar en Twitch.

El ida y vuelta en Twitter entre Luciana Salazar y Coscu.

Hasta ahí todo normal, pero fue el mensaje de Luciana Salazar el que dejó en evidencia que entre la actriz y el streamer hay más que solo buena onda. "¿Nunca vendrías a la TV? ¿Ni aunque yo te invitara a bailar?", escribió ella. A lo que el respondió, con un GIF de Leo Messi: “Con vos a todos lados”.

Luli redobló la apuesta, ante semejante respuesta, y contestó con dos emojis: un corazón y una carita sonriente. Mientras los followers de ambos comentaban al respecto, Coscu respondió: "¿En serio creés que me vas a ver bailando?", a lo que la actriz remató con un: "¡¡Espero que si!! Porque yo me lo tomé muy a pecho lo que me pusiste".