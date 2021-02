Luciana Salazar y Martín Redrado confesaron que tuvieron Coronavirus. Ángel de Brito fue quien dio a conocer la noticia esta mañana en "Los Ángeles de la Mañana".

En medio de idas y vueltas, la ex pareja se reencontró en Miami, lugar en donde se habrían contagiado de Coronavirus. Esta mañana, Luli en comunicación con De Brito contó cómo fueron sus primeros síntomas: “Sí. Me contagiaron a los 4 días que llegué, por eso me quedé más”, le aseguró la modelo al periodista.

Además, Mariana Brey añadió que eso descarta la posibilidad de que Salazar se haya quedado en Norteamérica más tiempo para subrogar un vientre nuevamente. “Recién las últimas semanas salí a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada, Ana Rosenfeld. Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día que me contagié. Me di cuenta a los cinco días, empecé a perder el gusto y el olfato, fueron los únicos síntomas que tuve. No lo padecí”, aseguró Luli.

Por su parte, Martín Redrado habló sobre su padecimiento con el virus: “Es cierto, sí. Pero por suerte casi sin síntomas, sólo olfato y gusto. No tuve fiebre, fue leve”, declaró el economista, cuyos hijos afortunadamente fueron asintomáticos.