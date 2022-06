Luego de haber perdido a su padre en marzo de este año, tras 9 años de luchar contra una grave enfermedad, Dani La Chepi tuvo que someterse a una cirugía. A la humorista le detectaran una anomalía en uno de sus senos, y compartió una serie de fotos en redes sociales desde el hospital que, aunque se lo haya tomado con humor, preocupó a sus seguidores. Luego en una entrevista, contó cómo avanza su estado de salud.

Luego de realizarse una biopsia, Dani La Chepi habló sobre su estado de salud: “Siento que nunca me toca nada fácil”

“A principios de este año me hice una mamografía de control con ganas de concientizar. Salió algo y me pidieron que me hiciera otro estudio. Me recomendaron un mastólogo y fui tranquilísima” comenzó diciendo Dani.

Según las recomendaciones médicas, la influencer deberá esperar entre 15 a 20 días para obtener los resultados de la biopsia.

“Ahora lo peor es la espera hasta que llegue el resultado de la biopsia y ver qué es. Siento que nunca me toca nada fácil. Capaz que no está todo bien, pero yo quiero pensar así, quiero convencerme de que es así, y quiero transmitirle eso a la gente” sentenció La Chepi.

Dani la Chepi habló de su separación: "El amor está"

Dani la Chepi confirmó la separación con su novio de hace más de dos años, Javier Cardone, y pese a estar triste, la presentadora de “El gran juego de la Oca” está firme, con la fuerza y los motivos suficientes para seguir adelante.

La noticia la dio a conocer la propia, Dani por medio de su Instagram, donde pidió respeto y cautela por este momento que atraviesa en el plano sentimental. Sin embargo, la presentadora accedió a hablar con nosotros y nos contó más detalles sobre la separación: “Es parte de la privacidad de mi hija. Igual que la de Javier. Es también parte de la privacidad que involucra a más personas. Y cuando hay niños de por medio. Hay que tener mucho cuidado”, remarcó la influencer.

“Estoy triste como cualquiera cuando se separa, cuando hay amor aún. Fueron más de dos años. No es por falta de amor. Quizás el tiempo nos junte de nuevo. Porque el amor está”, dijo Dani la Chepi en exclusiva para CARAS.

Para la influencer, esto es solo una prueba más que debe superar. Y como ella bien lo aseveró, la sonrisa ahora le sale “medio forzada”, pero su mirada está puesta al frente y dejará que el tiempo sea quien tome la última palabra.

Sobre Javier, Dani aseguró que es un “excelente compañero”, y expresó que es un gran ser humano que estuvo con ella durante más de dos años.

