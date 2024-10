Lejos del celular, las redes sociales y todo aquello que pudiera impedir que desconecte de lo que venía generando varios dolores de cabeza y lo llevaron a realizar un tratamiento, Roberto García Moritán reapareció en la escena pública y una periodista de 'Intrusos', programa que se transmite por la pantalla de América TV, dialogó con él. Esta es la primera información que se conoce del referente político, luego de haber renunciado a su cargo público en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y anunciar su separación de Pampita a través de su cuenta de Instagram.

Roberto García Moritán.

Luego de recibir el alta, Roberto García Moritán habló sobre Pampita, su estado de salud y su trabajo

El último tiempo, podría decirse que el último mes, fue uno de los más movidos para Roberto García Moritán en lo que respecta a su participación y accionar político pero también en lo familia ya que fueron apareciendo diferentes versiones relacionadas con supuestos hechos de corrupción, infidelidades y bajos aportes para solventar los gastos de la familia Ardohain-Moritan. Lo cierto es que la separación con Pampita fue por semanas el tema de agenda de los medios de espectáculo y también de los diferentes especialistas en otros rubros debido a lo relevante que pasó a ser este tema. En este contexto de alta exposición, el exfuncionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se internó en una clínica de Entre Ríos para hacer un tratamiento.

Una vez consumado el alta, el padre de Anita García Moritán tuvo su primer contacto frente a los periodistas y desde 'Intrusos' pudieron tener acceso a una información importante en la tocó diferentes aspectos de su vida. "Ya terminó el tratamiento, tiene el alta. Me dijo que se siente muy bien, lo cual es importante porque él siente que ya está recuperado”, comenzó diciendo Karina Iavícoli. Y agregó: “Me dijo que va a seguir trabajando en la ONG Asociar, de la que Pampita es madrina, y que también fue contactado por una empresa para asumir el rol de CEO".

Por otro lado, la periodista comentó más detalles de su actualidad y reveló que Roberto García Moritán le dijo: "Tengo muchas propuestas concretas, pero ya me estoy decidiendo por una como director de una importante empresa. Vuelvo al ruedo con todo, a lo privado, a mis bases". Por supuesto, algo que no podía faltar consultarle es acerca de Martín Pepa, el nuevo hombre con el que relacionan a Pampita, y Karina Iavícoli expresó: "Prefirió centrarse en su salud. Me dijo que está bien, contento y con trabajo”.

Roberto García Moritán y Pampita.

Para culminar, la panelista hizo mención acerca del semblante con el que vio a Roberto García Moritán en esta conversación que mantuvo y reconoció: "Por la manera en la que hablamos, lo noté distinto. Antes estaba mucho más distante, incluso diría que enojado". De esta manera, todo indicaría que la expareja de Pampita se encontraría muy enfocado en sus nuevos horizontes laborales y en continuar su vida lejos del foco de los medios y todo lo que pueda desviarlo de sus nuevos objetivos.

