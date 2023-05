Fede Bal sigue eligiendo estar soltero: "Estoy solamente enganchado en esta secuencia de estar solo"

El actor Fede Bal tuvo un inicio del 2023 escandaloso luego de la polémica separación de su ex novia, la maquilladora Sofía Aldrey por los chat de alto contenido erótico que tuvo con diferentes chicas y al mismo tiempo de encuentros clandestinos y fogosos, tales como los que tuvo con la bailarina Estefi Berardi. Luego de todo este caos mediático y escandaloso, el hijo de Carmen Barbieri habló en Intrusos sobre su estado civil actual.

El cronista Gonzalo Vázquez, le preguntó si estaba soltero y él respondió: "Muy bien, con mucha terapia, con muchos amigos. Enganchandome de esta soltería, esta nueva etapa que necesitaba hace mucho tiempo". Luego, Fede Bal dejó muy en claro que él no quiere estar en pareja por el momento: "Estoy solamente enganchado en esta secuencia de estar solo y no tener que dar explicaciones". Con respecto a su ex pareja, Sofia Aldrey expresó que no volvió hablar con ella.

Fede Bal sigue eligiendo estar soltero

Fede Bal y el Bailando 2023

Vuelve el Bailando 2023, y Fede Bal podría ser otro de los posibles candidatos a la pista más picante. Como en años anteriores donde fue uno de los participantes y ganadores, el hijo de Carmen Barbieri expresó sus deseos del reality. "Estoy en canal 13 y no creo poder, tampoco tuve una propuesta".

Fede Bal

Luego, habló del programa y expresó: "Simplemente estoy esperando que aparezca el Bailando porque la tele extraña a MarceloTinelli. La tele extraña el Bailando y voy a ser un espectador obsesivo", comentó el actor.

J.M