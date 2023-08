Luis Miguel ya dio dos de los diez shows que tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Este viernes a la noche, el cantante volvió a deleitar a todos los presentes con sus mejores temas y una energía que colmó el estadio.

Luis Miguel / Foto: Ernesto Pages.

Los mejores momentos del show de Luis Miguel

Luis Miguel brindó un concierto cargado de emoción, que recorrió sus mayores éxitos. Desde el inicio, con "Será que no me amas", hasta que se despidió, con "Currucucuú, Paloma" (un guiño a su novia, Paloma Cuevas), los fans cantaron junto a su ídolo temas como "La Bikina", "Ahora te puedes marchar", "Usted" y "Hasta que me olvides".

Luis Miguel / Foto: Ernesto Pages.

Con diferentes fondos en las pantallas, Luis Miguel bailó y saltó por todo el escenario acompañado por sus músicos y el coro de las tribunas.

Sonriente y notablemente feliz, Micky dedicó una parte de su repertorio para homenajear a la Argentina. Junto a una pareja que bailaba, Luis Miguel llevó a cabo un medley con diferentes tangos: "Por una cabeza", "Volver", "Uno" y "El día que me quieras".

Luis Miguel también se dio el gusto, de alguna manera, de cantar con Michael Jackson, uno de sus sueños de toda la vida.

Con la voz y la imagen del cantante estadounidense, el Sol de México interpretó "Smile" ("Sonríe") y, luego, cantó "Fly with me", a dúo con Frank Sinatra.

Por supuesto, en el show, no faltaron los mariachis, una verdadera fiesta mexicana donde Luis Miguel se lució por completo.

Durante las dos horas y media que duró el recital, Luis Miguel realizó más de un medley. De esta manera, pudo interpretar varias de sus canciones más esperadas por sus fans.

Como siempre, uno de los más esperados y que estuvo incluido, fue el de sus primeros clásicos, como "No me puedes dejar así", "Palabra de honor", "La chica del bikini azul" e "Isabel", entre otros.



Luis Miguel.

Finalmente, Luis Miguel hizo su despedida clásica, en la que tiró pelotas gigantes al público y entregó rosas blancas a los fans de las primeras filas.

De esta manera, el artista culminó su segunda noche en la Argentina y demostró, una vez más, por qué sigue siendo el rey.

Agradecemos a: Prensa Fénix Entertainment Group.