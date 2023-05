El presidente de APTRA Luis Ventura, estuvo presente en el piso de LAM, programa conducido por Ángel de Brito, y habló de la ex esposa de Jorge Rial, Silvia D' Auro. El ex amigo del conductor de "Argenzuela", quien todavía se encuentra en Colombia, Bogotá, internado luego de que tuviera un infarto, conoce a fondo todo el pasado de la primer esposa de Rial, es por eso que Ángel, indago en el tema y al relación de ella con las hijas que adoptaron, Morena y Rocío Rial.

Cuando Ángel preguntó por la relación de Morena y Rocío con Silvia, él respondió: "No sé si corresponde que lo cuente". Luego, agregó: "Ante todo fue decisión de las chicas. Las chicas no quisieron verla más". Dando misterio en el tema, Luis Ventura soltaba alguna que otra palabra. Luego, agregó: "La que luchó por las hijas es ella. A mi me parece que en algún lugar ella quiso darle hijos a Jorge, para disimular o aplacar una crisis que ellos vivían a nivel de pareja", agregó el conductor de "Secretos Verdaderos" sobre la ex de Rial sobre Silvia D'Auro.

Luis Ventura sobre la relación de Silvia D'Auro, la ex de Rial y sus hijas Morena y Rocío Rial

Luis Ventura sobre el mayor miedo de Rial

Jorge Rial, sigue atravesando un delicado momento de salud ante una descompensación cardíaca. Su ex amigo, Lui Ventura, contó en "A la Barbarossa" sobre el conductor de "Argenzuela" en C5N y dijo: “Él tiene mucho miedo por la muerte de su papá, que murió de un cáncer arrasador, y eso siempre fue su desvelo, de a lo mejor tener una cuestión hereditaria, y su preocupación”.

Jorge Rial y Luis Ventura

Además, agregó: “Pero en la época en que yo lo conocí, Jorge no era muy riguroso ni muy prolijo en el tema de salud, con él mismo. Él incluso muchas veces se fue a laburar sin poder hacerlo". También comentó, cómo se enteró del estado de salud de Jorge: "El sábado a mí Morena me avisó que su papá estaba gravísimo. Yo me paralice. Venía manejando y estacioné porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ella me dijo que quería que lo supiera antes de que explotara todo y yo le ofrecí ayuda. Fue un mazazo en la cabeza. Nosotros éramos amigos, familia casi”.

J.M