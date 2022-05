Luis Ventura reveló cuál es el rol de Jimena Barón con el hijo de Daniel Osvaldo

No es secreto para nadie que Jimena Barón está separada de el padre de su hijo, Daniel Osvaldo. A pesar de que ya no tienen relación, salvo por alguna necesidad del niño, la artista tiene un rol fundamental en la vida de Gianluca Osvaldo, hijo mayor del exfutbolista.

Fue Luis Ventura quien dio a conocer esta noticia. En "A La Tarde", el periodista reveló que Jimena Barón es quien se ocupa de que su hijo, Morrison, y su hermano mayor, Gianluca, tengan una relación fluída. Si bien es algo que hace netamente por Momo, no tiene la obligación de hacerlo.

Daniel, Gianluca y Morrison Osvaldo.

Luis Ventura explicó: "Jimena Barón está tratando de acercar permanentemente a los hermanos, a pesar de que no tiene buena relación con Daniel Osvaldo, sí trata de que los hermanitos tengan contacto". De esta forma quedó en evidencia que la cantante sabe separar los tantos.

Cabe recordar que mientras la intérprete de "La Cobra" estuvo en pareja con Daniel Osvaldo, siempre intentó acercarlo a sus hijos, como así también que Morrison tenga una relación de hermano con Gianluca. La familia es muy importante para Jimena Barón y sus acciones lo demuestran.

Jimena Barón, Daniel, Gianluca y Morrison Osvaldo.

La ex de Daniel Osvaldo estalló en las redes

Hace algunos días, Ana Oertlinger, expareja del deportista y madre de su hijo mayor disparó contra Daniel Osvaldo a través de su cuenta de Twitter: "Sos una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo".

Pero eso no fue todo, una de las acusaciones más graves que lanzó la expareja de Daniel Osvaldo fue: "Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso?, ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos?. Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre".

Daniel, Gianluca, Momo Osvaldo y Ana Oertlinger.

Para terminar, Ana Oertlinger aseguró: "El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar. En 1 mes seguramente posteas fotito que es lo único que sabes hacer. CARETA. Y hay testigos de las cosas. La imagen ya la tenes por el piso. Vas a tener que ir a buscar al subsuelo. Infeliz".