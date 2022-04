Jimena Barón habló de su relación con Matías Palleiro y la posibilidad de casarse

Jimena Barón lleva meses de relación con Matías Palleiro aunque, hasta el momento, no se mostraron juntos en público. Lo máximo fue una foto que subió la cantante en la que se los ve abrazados y él está de espaldas. Aún así, Jimena Barón y Matías Palleiro están disfrutando a pleno de su noviazgo y hasta hicieron varios viajes juntos.

En el día de hoy, en un nuevo episodio de "Drag Love", el podcast que conducen las drags Dyhzy, Lady Nada y Fabrii Watson, Jimena Barón habló de su pareja. "Yo creo que tengo novio chicas. Les doy esta primicia. O sea, no hubo una pregunta pero eso les iba a decir... ¿Ya está no?... No es necesario, ya está", comenzó diciendo la también actriz.

Ante el comentario de Dyhzy: "Yo necesito saber qué somos", Jimena Barón respondió: "Bueno pero yo estoy hace un montón. Mirá que yo de acá me voy a la casa. Le pregunto". Después agregó que le parecía rara e incómoda la pregunta. Y hasta infantil. "Un poco me gusta cuando es obvio que sí".

Jimena Barón y Matías Palleiro en uno de sus viajes.

Jimena Barón sobre la posibilidad de casarse

"Bueno, pero falta el anillo", bromeó Lady Nada y Jimena Barón dijo: "No sé si me casaría chicas. Es como un toda la vida que es todo ilusión. Porque cómo sabes que es toda la vida"

Luego, la ex de Juan Martín Del Potro confesó: "Soy mucho más estructurada y tradicional de lo que parezco. De hecho voy de vínculo en vínculo. No estuve sola".

Por último, cuando Dyhzy le comentó que ella es sexy, Jimena Barón señaló: "Yo soy medio hot. Vivo caliente, la verdad es esa. Nunca rechazo los momentos. Siempre es una buena idea. Para mí el sexo siempre está bien, siempre suma (...) Yo concilio, la piel sino se me pone fea... todo está mal en mi vida sin sexo. Me hace bien y siempre estoy dispuesta" (risas).