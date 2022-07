Luisana Lopilato compartió un tierno mensaje y mostró cómo creció Vida, su hija menor

Luisana Lopilato celebró los cuatro años de su hija Vida, la menor de la familia, y compartió imágenes inéditas.

A pesar de mantener la imagen de sus hijos en la más absoluta reserva, la actriz no pudo dejar de saludar a su pequeña en este día tan especial. "Mi luz! La que siempre se despierta feliz y risueña! Mi mejor amiga, mi princesa de todos los cuentos!!Felices 4 años! Te amo", expresó la diosa junto a una serie de fotos de la pequeña besando su enorme panza.

Luisana Lopilato compartió un tierno post y mostró cómo creció Vida, su hija menor

Michael Bublé, por su parte, también compartió un emotivo post para Vida con un video cantando junto a ella. "Mi princesa, amor de vida", expresó junto a la publicación.

Además, el músico canadiense mostró el excéntrico look que eligió su tercer hija con Luisana Lopilato, donde se la ve con una gorra y unas enormes gafas en pleno sol.

Michael Bublé mostró el excéntrico look que llevó su pequeña.

El origen del nombre Vida

Michael Bublé y Luisana Lopilato revelaron por qué eligieron el nombre Vida, para su tercer hija.

"Estaba viendo una lista de nombres y le dije a mi mujer: 'Oh, ¿sabés qué, bebé? ¡Vida! ¿Qué otro nombre vamos a encontrar mejor que 'vida'? Es que este bebé fue un mialgro", reveló Bublé en una antigua entrevista.

"Pero ahora nadie se imagina que pudiera llamarse de otro modo. Además, ya tiene una gran personalidad", añadió.

Luisana Lopilato y Vida.

Luego, sobre la crianza de sus tres pequeños disparó: "No lo hagan, si es que todavía no lo hicieron. ¡No tengan tres hijos!. Es broma, es broma. Amo estar en casa, escucharlos, cantar con ellos; pintar en el piso y jugar a la lucha. Son los que me hacen feliz",