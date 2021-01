Luisana Lopilato contó la decisión que tomó, tras conocer el problema de salud de su mamá

Luisana Lopilato contó una intimidad familiar, horas antes del debut teatral con su hermano Dario Lopilato. La actriz vivió una preocupante situación durante la cuarentena, que le hizo tomar una drástica decisión para proteger a su madre.

“Como a todas las familias, nos tocó atravesar esta pandemia con todo lo que eso implica. Por un temita de salud de mi mamá, decidimos que ella y mi papá se vinieran a Canadá hace unos meses y, como Darío estaba al cuidado de ella, también vino. Así que hace varios meses que estamos juntos. Con días buenos y otros no tanto, la vamos llevando porque esta incertidumbre nos afecta a todos”, señaló la esposa de Michael Bublé.

Además contó como es la convivencia de todos en Canadá: “Lo que más me preocupaba eran mis hijos, que son muy chiquitos y, para alguien que no está acostumbrado, como Darío, a lo mejor era complicado, pero lo llevamos re bien. Los abuelos haciendo su rol de abuelos, mi mamá se ocupó de la cocina y Darío, en su rol de tío. Y haciendo un poco de vida al aire libre cuando no llueve”, relató la actriz.

Como su hermano estaba en Canadá acompañándola, decidieron hacer su primera obra por streaming, llamada Hermanos y que narra la historia de Mateo y Liza, que perdieron a su mamá recientemente.

“Un día, sentados a la mesa, le dije a Darío, '¿Por qué en vez de estar pensando en qué va pasar, no nos ponemos a buscar una obra y hacemos algo por streaming?'. Me parece importante, para estar ocupados, divertirnos y además para estar presentes con nuestros seguidores”, aseguró la actriz en un mano a mano con Clarín.