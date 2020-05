Luisana Lopilato dio a conocer los dotes de Michael Bublé en la cocina

Que Luisana Lopilato se defiende, y muy bien, en la cocina no es ninguna novedad. Pero sí sorprenden las habilidades culinarias de su esposo, Michael Bublé, que la actriz sacó a la luz en una entrevista con CARAS de esta semana.

“Él hace sus menús y todos sabemos lo que 'papi' cocina. Él cocina lo que le sale muy bien y yo lo mismo. Digo 'papi' porque mis hijos lo llaman así. Cocina todo lo que es barbecue porque acá no tenemos parrilla, es parrilla con gas pero no es el mismo sabor en realidad. Comemos mucho barbecue en estos días que están más lindos. Cocina muy bien carne, risotto, asados, sopas, si hay que cortar algo lo hace”, detalló la actriz y modelo que además se definió “obsesiva compulsiva” cuando de las tareas del hogar se trata.

“Nosotros hace 13 años que estamos juntos, así que en la casa ya sabemos cuál es el lugar de cada uno, nos dividimos muy bien las actividades. Y si hay algo que uno no puede nos ayudamos. Somos muy organizados. Vivimos una vida de muchos viajes, y así y todo a mí me gusta que mis hijos respeten una rutina. Me gusta que se levanten y acuesten temprano. En donde estemos, no importa donde, siempre hay una rutina marcada de desayuno, de almuerzo y cena en familia. Todos los nenes se van a dormir ya sabiendo qué va a pasar al día siguiente. Yo soy muy obsesiva compulsiva y me gusta tener todo muy correcto en el lugar que tiene que ir, cómo tiene que ir y a la hora en que se tenga que hacer. Llevo un poco más el control del movimiento de lo que es la casa y mis hijos porque me gusta y soy muy obsesiva, ¡en el buen sentido! Me gusta que todos los juguetes estén en su lugar, sé lo que se va a comer, lo que se va a cocinar o quién cocina. A veces cocina Mike o yo. Todo se define en el día”, concluyó.