El descargo de Luisana Lopilato, tras la polémica por el vivo con Bublé

Luisana Lopilato hizo un contundente descargo después de la polémica por el vivo que hizo con Michael Bublé en Instagram

Durante la transmisión, se muestra al músico en una actitud que muchos juzgaron como violenta cuando "codea" a su mujer antes de comenzar la emisión.

Lo cierto es que, al ver la repercusión y los comentarios sobre su pareja, la diosa decidió hacer un fuerte descargo. "Es increíble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", expresó en Instagram donde también compartió la placa con la frase "Siempre hace lo correcto y deja a Dios las consecuencias".

La actriz remarcó el duro momento que debieron pasar por la enfermedad de Noah. "Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca “ amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad” NO este tipo de personas", cerró.