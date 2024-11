Más allá de su exitosa carrera como actriz, Luisana Lopilato también es seguida en las redes porque comparte con Michael Bublé una gran historia de amor. Los novios se casaron en el año 2011 y, como fruto de su amor, tuvieron cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

En este contexto, la modelo muestra su vida en el exterior cada vez que tiene la oportunidad para mantener a sus seguidores al tanto de su día a día, desde sus momentos como mamá hasta sus actividades con su marido y su vida laboral.

La familia de Michael Bublé y Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato no pudo contener las lágrimas con Michael Bublé

En las últimas horas, Luisana Lopilato fue protagonista de uno de los videos más tiernos de las redes en las últimas horas después de que su pareja le mostrara su nueva canción.

Por su parte, el cantante canadiense le mostró a su esposa la nueva creación vinculada con la Navidad, demostrando que la reacción de la mamá de sus hijos es lo más importante para él y dejando así en claro el apoyo mutuo que se tienen.

Fue así como Michael compartió en sus redes un reel mostrando el momento en el que le mostró su nueva creación a Luisana, donde se los ve juntos, ella arriba de él con auriculares puestos.

En ese exacto momento, la actriz rompió en lágrimas y no pudo contener su emoción ante la letra de la nueva canción, que tiene un sentimental mensaje de fondo. Mientras tanto, Bublé no pudo evitar sonreír por la reacción de su esposa, notando que logró causar el efecto esperado.

La pareja de Luisana Lopilato y Michael Bublé.

“Maybe this Christmas”, es el título de la emocionante canción que lanzó Bublé y que presentó en sus redes con el video de la actriz de Casados con hijos: “Puse mi corazón en esta canción y siempre es un lugar vulnerable compartir nueva música. Ver a Lu tan emocionada borró todas mis dudas. Escribí esta canción para aquellos que encuentran las fiestas en un momento difícil… Un tiempo solitario. La música tiene una manera de sanar y esto significa mucho”.

Por otro lado, Luisana le mostró a sus seguidores cómo está viviendo el otoño canadiense, y lo maravillada que está con los colores de la naturaleza que invaden la ciudad en la que vive. “Noviembre se siente así”, posteó la actriz después de mostrarles el “Lu mini vlog” y cómo vive el día a día con el clima frío, los gorros de lana y un café en mano.

Al mismo tiempo, ayer por la noche Luisana compartió una primicia: formará parte de un nuevo proyecto actoral que, según lo que mostró en sus historias, lleva el nombre de “La pistolera”. A partir de esto, la actriz contó su nuevo trabajo con una foto del inicio del guion: “No saben cómo me pongo cuando me llega un guion que me encanta. ¡Quiero estar en el set ya!

Luisana Lopilato contó en sus historias de Instagram que formará parte de un nuevo proyecto.

En este sentido, podemos confirmar que Luisana Lopilato vive una vida con la que se siente más que a gusto en el país del norte, junto a su marido y sus cuatro hijos. De todas formas, no se aleja de sus raíces y siempre tiene en cuenta su vida y su trabajo en Argentina.

VFT