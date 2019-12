Luli Salazar habló de la triste noche que tomó la decisión más importante de su vida

Luciana Salazar (39) estuvo como invitada en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff (49) y no dudó en hablar de una de las circunstancias más complicadas que vivió. Así es, la diosa hizo referencia al antes y el después de tener a Matilda y, reveló que fue la mejor determinación que pudo haber tomado.

"Me sentí sola un momento muy importante de mi vida, forma parte de la historia de mi hija. En una situación me encontré sola. Esa noche fue de mucha angustia, muy triste, tal vez uno de los días más importantes de mi vida. Tomé la decisión que para ,mí era trascendental pero pasaron cosas que tal vez no eran las que uno pensaba".

Luego, con las lágrimas entre caer, la blonda continuó: "No solo soy madre soltera, mi hija tiene una única familia, es toda una responsabilidad sobre todo para mí. Yo soy solo mamá y ella sabe que no tiene papá. Mi papá hace el rol de abuelo y de papá".