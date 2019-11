Luciana Salazar habló de Redrado y las cuentas que tendrá que saldar Matilda en su futuro

Luli Salazar (39) estuvo como invitada en el programa de Susana Giménez (75) junto a Matilda quien enamoró a la tribuna y a los televidentes con sus travesuras en el estudio. En diálogo con la diva de los teléfonos, la modelo hizo referencia al escándalo de las postales con su ex pareja y manifestó: "Mi hija quedó en el medio de algo que no está bueno".

"El día de mañana ella sabrá toda su historia y tendrá cuentas pendientes o no con quien tenga que tener", argumentó Salazar en la emisión de Telefe luego de que la Su le consultara sobre las fotografías en las que se los ve como una familia con Martín Redrado (58).

Luego continuó: "Fueron fotos que no sabemos quién las sacó, me llegaron unos anónimos por Twitter. Creo que la persona que la publicó no es la misma que la sacó, tengo esa duda". Además, confesó que le encantaría tener otro hijo pero estando en pareja por el trabajo que llevan: "Tengo congelado óvulos, para tener cuatro Matildas, todas nenas".