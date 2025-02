Luly Drosdek se ganó con el tiempo un lugar en el mundo de la actuación y tras protagonizar y participar teatro, cine y tv, hoy integra el elenco de “Inmaduros”, la obra que se presentó en el teatro Melos, en Villa Carlos Paz.

Para ella, afirma, el trabajo es sanador, ya que la ayudó a superar un momento muy difícil: hace un año perdió un embarazo de 5 meses y medio y debieron hacerle una cesárea, pudo tener en brazos a su hijo sin vida y despedirse de él. A corazón abierto, la actriz habló con CARAS sobre su presente tras la terrible pérdida.

La actriz se refirió a su gran perdida y cómo logró sanar.

Luly Drozdek contó en quienes se refugió para superar la tragedia.

Su marido Hernán Nisembaum y su hijita Delfina, de 5 años, fueron un pilar funda mental para su recuperación. "Fue lo más triste que me pasó. Se llamaba Santino y es nuestro angelito. Me costó atravesar esa pérdida, pero mi hija me ayudó a ponerle luz a la tristeza: nos pidió que soltáramos un globo para acompañarlo al cielo”, recuerda Luly Drozdek, quien siempre supo que quería ser actriz, estudió Comunicación Social y a la par hacía casting y empezó a trabajar en una obra de teatro.

Drozdek, en la obra "Inmaduros", en Villa Carlos Paz.

“Nunca nadie me regaló nada ni tuve kilombos mediáticos y todavía no hice todo lo que quería hacer, pero va a llegar”, expresa la actriz, instalada en la villa cordobesa.

“Acá hay muchos planes para chicos, parque de diversiones, acuáticos, con Lali (González) nos hicimos muy amigas porque su hija Rafaela tiene la misma edad que Delfi. También tengo afectos en el hotel Eleton donde me tratan muy bien. Hicimos un grupo muy lindo”, agrega Luly.

Luly está casada con Hernán Nisembaum y es mamá de Delfina, de 5 años.

Luly Drozdek recuerda que, tras la pérdida de su hijo, iba a eventos y muchos le hablaban del tema y eso la afectaba. “Tuve fobia social y decidí no hacer teatro en todo el año y este fue mi primer trabajo. Recuerdo que el obstetra me hizo una cesárea, fue un duelo que tuve que atravesar, y trascender. Con psicología trabajé la mente y el cuerpo porque debí atravesar un puerperio sin bebé. Tuve mastitis. Lo pude trabajar y pude sanarlo lo mejor posible", detalla.

Y concluye: "Nunca quise tapar lo que me había pasado. Hoy estoy más fuerte y siento que es bueno poder hablarlo sin llorar a mares. Aunque es un dolor que siempre va a estar en mí. Por momentos quiero tener más hijos y hay otros que no. Con Hernán estamos muy unidos como familia. Delfi es divina, es nuestra vida, es muy divertida, y estamos muy bien los tres. Veremos en el futuro.".

Texto: Rebeca Peiró.

Agradecimientos: peinado Alejandro Calderón, @calderon_peluqueros. Make up: Flavia Mirazo @flamirazomakeup. @tpagencia, @eletonresort (Carlos Paz)