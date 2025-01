Las mejores fotos de Lola Latorre en las playas de Punta del Este

Lola Latorre (23) habla de un crecimiento profesional y personal que la encuentra levantando la copa un año más en tierra esteña. “El 2024 fue un año lindísimo, lleno de cosas, donde aprendí un montón en todo sentido. Arrancamos acá en Punta del Este el año pasado, con el streaming “Rumis” y un equipazo. Estar en el stream (“La Casa”) me dio un montón de oportunidades para visibilizar mi laburo de redes, modelo e influencer y creadora de contenido para marcas”, le contó a CARAS la hija de Yanina Latorre, retratada en las pintorescas postales de José Ignacio donde acostumbra recibir cada año en familia.

Lola Latorre habló de sus proyectos en la moda y sus pasiones

“Este 2024 laburé con marcas que siempre soñé, de beauty, de ropa, de alcohol, también como modelo que es algo que a mí me encanta y me re gustaría en un futuro irme afuera un tiempo”, dijo la hija de Diego y Yanina Latorre, y quien mantiene en alza su cápsula de bikinis de la firma “Calipsian”, donde cada año renueva los diseños que ella misma modela.

“La moda es lo que más aspiro hacer y lo que más me apasiona. El año que viene tengo un proyecto nuevo de moda que encaro con mi hermano. Me gusta también la ficción, siempre estudié actuación y comedia musical y cuando termine la facultad voy a tener un poco más de tiempo para todo porque si no, es demasiado. Hoy apunto a las cosas que puedo hacer”, agregó la creadora de contenido.

En pareja desde hace 2 años, Lola recibió el fin de año con su familia y su gran amor y compañero de ruta, Felipe, con el que “estamos pasando unos días re lindos”.

En alusión a los haters y al lado B de la exposición, Latorre aseguró que es un aprendizaje diario. "Aprendí a vivirlo con mucha tranquilidad y con humor. Eso lo hace mucho más fácil. No quiere decir que uno no lea o no se enganche, pero me encuentro más tranquila con eso”.

Y, en plan de balance con la llegada del 2025, Lola Latorre concluyó: “Tengo a mi familia que me acompaña siempre a todos lados. Termino este año contenta y llena de felicidad. Amo venir acá todos los años. Me gusta compartir tiempo con mis amigos y mi novio. Me gusta mucho salir. Siempre que vengo también trabajo con marcas y en eventos así es un mix que está bueno".

