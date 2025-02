Marley se convirtió en papá por segunda vez el pasado 28 de diciembre, cuando nació su hija Milenka. Apenas la niña cumplió un mes, el conductor consiguió los papeles necesarios y volvió al país para juntar a sus dos pequeños. En las últimas horas, compartió en sus redes sociales como quedó la luminosa habitación de la bebé con una cuna regalada por Susana Giménez.

Marley, Mirko y Milenka

Luminosa y con una cuna regalada por Susana Giménez, así es la habitación de Milenka, la hija de Marley

El 28 de diciembre pasado, nació la esperada segunda hija de Marley, ahora a poco más de dos meses desde su nacimiento, el conductor compartió en sus redes sociales las increíbles fotos de cómo quedó la habitación de Milenka. Pero lo que más sorprendió a todos, fue el increíble regalo que Susana Giménez dejó para la niña.

Marley y Milenka

A través de su cuenta de Instagram, el presentador se muestra en la habitación de la menor mostrándola durmiendo. En la misma línea, no perdió oportunidad para mostrar el gran ventanal que ilumina el cuarto, destacando las paredes blancas. Pero en un costado se puede ver una increíble cuna de gran tamaño.

“El cuarto de Milenka con la cuna hermosa que la tía Su le regaló en su momento a Mirko”, escribió el humorista en sus redes sociales. A lo largo del video, se lo puede escuchar destacar que este mobiliario está hecho todo de hierro en color blanco: “Miren dónde duerme Milenka. Esta era la cuna de Mirko que se la había regalado la tía Su. Es de hierro y la habíamos guardado”.

Junto a esta cuna se aprecia la cama de dos plazas del empresario, para estar cerca y al pendiente del cuidado de su niña. En frente, hay un sillón de color blanco con algunos juguetes de sus hijos y una gran ventanal que da al jardín, lo que le da una gran luminosidad a toda la habitación, pensada especialmente para que Marley pueda estar con los dos niños, Mirko y Milenka.

Cuántos embriones fecundados tiene Marley y de qué sexo son

A pesar de ya tener dos hijos, la idea de ampliar la familia no se va de la mente del presentador, pero en una reciente entrevista con Agárrate Catalina, comentó que también considera la posibilidad de donar los embriones para quienes tengan dificultades para concebir. En total, posee nueve embriones fecundados: siete varones y dos nenas.

Marley, Mirko y Milenka

Al tener tanta cantidad, Marley afirmó que tiene una decisión compleja por delante, debido a la responsabilidad que conlleva tener otro hijo, asegurando también que no quiere ser ‘abuelo’ en vez de padre. Si bien no descarta la posibilidad de otro nene para acompañar a Mirko y Milenka, contempla la idea: “Tal vez los tenga para poder darlos a personas que no puedan concebir”.

VDV