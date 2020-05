¿Tiene celos? Maca Rinaldi habló de Laurita Fernández

El regreso de Laurita Fernández al Bailando generó un verdadero revuelo. Desde LAM se refirieron a este ingreso, que aún no está confirmado, y hasta dejaron entrever que la llegada de la rubia al ciclo podría generar celos y "rispideces" entre Maca Rinaldi, actual pareja de Fede Hoppe.

Sin embargo, la bailarina echó por tierra cualquier especulación y habló sin pruritos sobre su vínculo con la ex de su novio. Mediante sus redes sociales, Rinaldi respondió a sus seguidores sobre la "amenaza" que implicaría para ella que Fernández vuelva al ciclo. "Me encanta que baile es la que más me gustó de todos los tiempos. Y lo que me preguntás no, la verdad que no", contestó.

"La verdad es que me encantan las dos, como bailarinas y como personas. Por haber salido con el mismo hombre no tienen que odiarse", le comentó otra "fan". "Con Laura no tenemos por qué odiarnos y las comparaciones entre nosotras son innecesarias y están a destiempo (desubicadas en el momento en el que estamos atravesando). Somos mujeres, laburadoras y buenas colegas", respondió Maca a este comentario.