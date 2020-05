Sabrina Garciarena compartió la primera foto de Mía, su hija con Germán Paoloski

View this post on Instagram

Bienvenida mi amor 💕 Mia Paoloski Garciarena ,que llegó a nuestras vidas a las 12:08 hs de este 5 de mayo para seguir haciendo crecer esta familia que formamos con @germanpaoloski Leon y Beltrán... tenía muchas ganas de tener una nena después de mis dos bombones y acá está! Te amo Gracias a mi médico @martinattie y al @sanatoriootamendi