La historia de Macarena Lemos: "Mi pareja sabe que no soy 'la novia de'"

S e presenta como una “rosarina hincha de Newell’s” que a sus 16 años se vino a Buenos Aires sola, “sin un mango y buscando hacerme un lugar en el mundo de la moda”. No le renegó al esfuerzo ni a viajar en “bondi”, tuvo que dejar el colegio por la necesidad de trabajar y se aferró a su postura de “dejar todo en la cancha” y proponerse objetivos. Macarena Lemos nunca se va a olvidar cuando a los 19 años desfiló para Roberto Giordano, un mojón que alentó su convicción de que “querer es poder”.

Se hizo conocida en la TV por el programa “Combate”, y siempre supo que tenia “que desbordar de simpatía” y ser competitiva para sobrevivir en la gran ciudad y no tener que volverse a Rosario. Tiempo después, a los 25, terminó sus estudios secundarios y comenzó la carerra de martillero público, en la cual ya se recibió y consiguió trabajo dentro de una inmobiliaria. Así pudo comprarse un monoambiente de “34 metros cuadrados” en Villa Crespo, y justo cuando lo estaba estrenando, hace dos años y medio, conoció al hombre que la movilizó.

Macarena Lemos estudió para martillera pública y se compró su primer departamento.

El es Ariel Sujarchuk, actual intendente de Escobar (en uso de licencia) y con quien todavía no convive a pesar de compartir gran parte de sus horas. “Dicen que soy rara porque no vivo con mi pareja, pero soy una agradecida de la vida y amo el espacio que compré con mi trabajo. El se hizo de abajo como yo, a mi nadie me regaló nada ni me vio ‘Pancho’ Dotto caminando por la calle. De chica quería ser policía, hasta que me acompañaron al primer casting y todo cambió. Hice realidad mis sueños y sigo siendo una chica simple que no deja de tener sus gustos”, confiesa Macarena Lemos que, cuando conoció al intendente, no sabía donde se iba a meter. “Yo estaba terminando una relación y mudándome, él fue insistidor y esperó muy pendiente hasta el día indicado. No quería meterme en un terreno que desconocía, pero después me di cuenta que ‘Ari’ es una persona super inteligente, de muy buena gestión y querido por la gente. Yo lo llevo por el barrio a hacer las compras o a la peluquería sólos, sin custodia, y me siento muy cómoda. El sabe que por estar al lado suyo no voy a cambiar mi esencia ni mi estilo de vida, no soy un satélite ni ‘la novia de’. Y a él le gusta mi personalidad, le encanta eso”, aseguró.

Macarena Lemos.

Además de ayudarla asesorándola en el mundo del Real Estate, Macarena resalta que Ariel le hace recordar muchas cosas que a ella se le pasan: “Yo soy una chica sin agenda y él todo lo contrario, tiene todo anotado y es super metódico. Admiro su cabeza”. Como pareja dice que es “pasional e intenso, un novio muy presente tanto conmigo como con sus tres hijos”. Al lado suyo se siente una persona “libre y auténtica”, y cuando se conocieron ella le advirtió que no le robara su juventud. Reconoce ser áspera, sobre todo cuando tiene que decir que no, y si bien dice que podría hacerse la cool, detesta hacerlo. Hace mucha gimnasia, se dio “algún que otro pinchazito en la frente” y trata de conservarse lo más natural posible. Y es tan linda la relación que mantiene con el “hombre de mi vida”, afirma, que cuando van a una fiesta siempre son “los primeros que salimos a bailar”.

Macarena Lemos está en pareja con Ariel Sujarchuk, actual intendente de Escobar

