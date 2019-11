El nuevo desafío de Maite Lanata

View this post on Instagram

Cuál es la primera palabra que se te ocurre al pensar en el color rosa? Yo desde chica que lo vinculaba con la ternura, la inocencia y la delicadeza. Uno de los objetivos personales que empecé a plantearme es la idea de romper con los estereotipos de la mujer. Desde lo actoral mi desafío es interpretar mujeres que deconstruyan los estereotipos, dando nuevos significados. ¿Y si pensamos el rosa como un color de lucha y fuerza? @sedalargentina nos invita a reflexionar sobre los estereotipos femeninos socialmente impuestos para generar nuevos sentidos 💕👚🌸🎀👛 #RepensemosElRosa juntas!