Escándalo: fuerte repudio a Jimena Barón por un gesto que tuvo con Momo

Soltera codiciada, Jimena Barón no oculta que utiliza Tinder para conocer a su próxima pareja. Desde las redes sociales publicó algunos videos en los que se pudo ver que junto a su hijo Momo estuvieron "matcheando" en la aplicación. Este gesto, le molestó a sus seguidores quienes no tardaron en repudiarla.

"Cuando no hay tiempo para la vida social, hijo ayuda con los match”, escribió muy divertida la cantante. Pero sus fanáticos no le perdonaron que Momo viera algunas imágenes subidas de tono para su edad: “Chicos fotos con el ganso ajustado. Mirá si te va a buscar en sunga al jardín, no no es muchísimo”, agregó.

¿Qué les parece?