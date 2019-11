A 8 meses de caer en una fosa, no hay buenas noticias sobre Sergio Denis

Hace exactamente 8 meses, el 11 de marzo, Sergio Denis (70) cayó en la fosa de la orquesta del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán y luego de sufrir severos traumatismos en su cabeza no volvió a despertar y su familia, sus fans y todo un país reza por el milagro de su recuperación. Si bien en la provincia del norte argentino le salvaron al vida y lo estabilizaron, luego el popular músico fue trasladado al Sanatorio Los Arcos y posteriormente al centro de rehabilitación ALCLA en Núñez, dónde hoy en día sigue peleando por su vida.

Ahora, las noticias no son alentadoras. Sergio no da señales de recuperación, permanece con los ojos abiertos, respirando por sus propios medios pero no realiza ningún movimiento a conciencia ni despierta. Los médicos que lo atienden suelen ponerlo en silla de ruedas para realizar ejercicios que ayudan a que mantenga su estado físico pero clínicamente no hay una mejora en su cuadro.

Por supuesto su familia sigue acompañándolo todos los días y son incansables, sus hijos, sus hermanos y muchos amigos no bajan los brazos y aunque son conscientes de la realidad que atraviesa el querido Héctor Hoffmann (su nombre verdadero) siguen aguardando un milagro.

Como siempre desde CARAS el constante apoyo a la familia y más que nunca ¡Fuerza Sergio!