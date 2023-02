Con el comienzo de la segunda edición del Hotel de los Famosos, salió a flote un nuevo escándalo en redes, que, si se comprueba, tomaría mucha relevancia. Martin Salwe, fue quién filtró la información de qué Juan Martino, hermano de Majo Martino, fue expulsado del reality por una denuncia de acoso de Flor Moyano, quién mantenía una relación él.

Aunque no se sabe lo que sucedió, ya que la temporada está grabada y los participantes tienen prohibido revelar detalles, las especulaciones dicen que habría sido una situación de acoso. De hecho, Flor Moyano mediante sus redes sociales explotó, al mostrarse indignada como sus ex compañeros cenaban con Juan Martino: ‘’Aun sabiendo todo lo que pasó’’.

Juan Martino

La difícil situación sigue instalada en el foco de la tormenta e inmediatamente Majo, hermana de Juan, salió a defenderlo y muy firme niega todo, enojada contó que Salwe dijo de ‘’hablar pavadas y ensuciar’’ a su hermano.

"Todavía no pusieron en el aire lo que pasó, pero ya lo van a ver. Se dijeron cosas que no eran, pero no fue nada grave. Es un reality y son las reglas del juego. Mi hermano está bien, él es una excelente persona. Además, con algunos de sus compañeros de reality se fueron de vacaciones a Mar del Plata", reveló la periodista en Teleshow.

Majo Martino insiste que su hermano tomó la decisión de marcharse del Hotel de los Famosos 2 ‘’por voluntad propia’’ y que nadie lo expulsó, además de aclarar que no existió ningún tipo de situación seria como la que se rumorea en redes.

D.M