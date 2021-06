El mal momento del Kun Agüero: sus padres se separaron tras 32 años de matrimonio

Leonel del Castillo y Adriana Agüero, papás del Kun Agüero, decidieron separarse tras 32 años de matrimonio.

La noticia fue confirmada por Pía Shaw en LAM, quien aseguró que la mamá del deportista habría decidido mudarse a Europa tras esta determinación.

La pareja tiene siete hijos en común Gastón, Yésica, Mauricio, Gabriela, Maira y Daiana .

Leonel y Adriana se conocieron en Tucumán cuando ella tenía 15 y él 17 años. Ambos formaron una numerosa familia que se consolidó con la llegada del primer niño.

Kun Agüero y su familia.

Leo, que también fue deportista, fue panadero, carnicero y albañil y decidió trabajar de noche, de remisero, para poder estar a disposición de Kun Agüero cuando decidió comenzar en el mundo del fútbol.

Por qué el Kun Agüero no lleva el apellido de su papá

Tiempo atrás, Kun Agüero aclaró por qué no lleva el apellido Del Castillo, el de su papá. Todo surgió cuando su representante compartió un mensaje para su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, quiero decirte que la pases muy pero muy bien. Sabés que sos el mejor, te quiero. Te amo un montón, aunque no tengas el apellido", fueron las palabras de su padre.

Kun Agüero contó por qué no lleva el apellido de su papá.

Tras esta declaración, el deportista aclaró: "Saben que yo no tengo el apellido de mi papá, él es Del Castillo. Pasó una circunstancia del apellido, no por otra cosa sino por un despiste de quién me iba anotar. En mi libro dice cómo fue el tema del apellido".

AM