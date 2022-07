Nicole Neumann y Manu Urcera tienen más de un año de relación y hoy se conoció la forma cariñosa en la que el piloto automovilístico llama a la modelo. Esto ocurrió en un video, mientras la presentadora grababa los “delirios” de su pareja.

En medio de la ruta, a oscuras y con solo el ruido del camino, Nicole Neumann grabó el momento justo en el que Manu Urcera se refirió a ella por el apodo que le tiene de cariño, mientras él, en forma jocosa, le decía en voz alta, las supuestas exigencias que la modelo tiene cuando va a trabajar a un lugar.

Manu Urcera reveló el cariñoso apodo por el que llama a Nicole Neumann.

“Quiero escuchar mis exigencias…”, comenzó diciendo la modelo y Manu empezó a hablar: «Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir: “Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila, me podrán dar los pases gratis y no hacer fila. Por favor. Que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor… Después no quiere esperar para estacionar y que haga calor, uno de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”, cerró Manu Urcera con sus delirios, según Nicole.

“No sé que medirán, capaz que me mirarán raro”, señaló el piloto de carreras, luego de darle el listado completo de las exigencias que la modelo suele hacer. A lo que Neumann respondió que sí, que es posible que lo miren mal. Luego de esto, el feliz novio reveló el apodo por el que llama cariñosamente a su novia: “Che, gordi, ni me veo yo de lo oscuro que soy”, finalizó Manu, mientras Niki solo se reía de lo que su novio decía. “Empiezan los delirios”, comentó la modelo.

Nicole Neumann dejó ver su amor por Manu Urcera con una romántica canción

La modelo ha dejado claro en muchas entrevistas, que desde que encontró el amor en Manu Urcera, su vida ha cambiado de color. Ella cree en el amor para siempre, en la construcción del día a día y le gustaría que él fuera su pareja para siempre, de hecho lo ha llamado en algunos posteos como su héroe.

Hoy, en plena ruta y con el sol radiante, Nicole Neumann puso la radio del auto y subió a las historias de su Instagram, parte del recorrido que hacía en ruta con Manu Urcera y la canción “Espacio Sideral” de Jesse & Joy. “Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal y regalarte la vía láctea en un plato de cereal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman”, dice parte de la canción.