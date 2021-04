Marcela Kloosterboer tiene Covid: la insólita manera que se dio cuenta que estaba contagiada

Marcela Kloosterboer confirmó que tiene Covid. Mediante sus redes sociales, la actriz de 36 años contó la particular manera que se dio cuenta que estaba contagiada.

"Con esta cara les cuento que di positivo de COVID. Por suerte síntomas leves", dijo en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, reveló cuál fue el extraño síntoma que desató. "Uno muy raro, sentía olor a cigarrillo todo el tiempo. Ahora perdí el olfato y estoy congestionada... por suerte no mucho más que eso... A seguir cuidándonos. Y esperar que termine pronto esta locura", agregó junto a una foto.

Más adelante, Marcela Klooterboer compartió las fotos de unas tostadas quemadas y agregó: "Claramente no tengo olfato".

El descargo de Flor Peña, tras dar positivo de COVID

Además de Marcela Kloosterboer, Florencia Peña fue otra de las figuras que confirmó que dio positivo de Covid este fin de semana.

Después de anunciarlo mediante Twitter, la conductora estalló contra los haters que la acusaron de contagiar a sus hijos del virus.

“Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy culpable por ir a trabajar y no por mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagié porque soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?”, disparó mediante su red social.