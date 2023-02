Marcela Kloosterboer y sus tres secretos mejores guardados

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más exitosas de los últimos tiempos y a su vez, la más reservada con su vida íntima, es por eso que a la hora de dar declaraciones deja sorprendidos a todos. En las últimas horas, tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, donde respondió algunas preguntas de ellos y llamó la atención de todos al revelar algunos secretos de su intimidad.

La actriz se encuentra en Carlos Paz, haciendo la obra Radojka, y reveló algunos secretos: “Me como las uñas de los pies”, comenzó diciendo al actriz. En segundo lugar: “Tengo claustrofobia y no me subo a los ascensores, si tengo que ir a un lugar de diez pisos, subo por escalera”, y por ultimo: “Me gusta mucho la velocidad, me gusta manejar rápido y soy muy puteadora en la calle”.

Marcela Kloosterboer

Marcela y sus deseos de volver a ser mamá

El cuestionario continuo, y todos querían saber más sobre la vida íntima de la ex Chiquitita y en consultaron sobre la posibilidad de agrandar nuevamente la familia.

Si bien, ella ya tiene dos hijos, Juana y Otto, fruto de su matrimonio junto a su esposo Fernando Sieling, sus fans no dudaron en consultar: “¿Otro hermanito?” a lo que ella respondió: “No, con dos estamos bien”.

La respuetsa de Marcela Kloosterboer sobre la maternidad

Sin dudas, sus seguidores disfrutaron conocer un poco más a la exitosa actriz y esperan con ansias nuevamente volver a tener un ida y vuelta con ellos.

J.M