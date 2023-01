Marcela Kloosterboer reveló que sufrió acoso cuando era chica

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más exitosas de la Argentina. Desde muy chica está presente en la pantalla chica y, como reveló hoy en una entrevista con Carmen Barbieri, no siempre ha sido un camino fácil.

Durante el programa Mañanísima, Marcela Kloosterboer dio detalles sobre el tipo de acoso con el que era común encontrarse durante la época en la que ella estaba iniciando su carrera como actriz. “Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio”, comenzó a confesar Kloosterboer.

Luego, siguió: “Llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar”.

Marcela Kloosterboer.

“Hoy en día por suerte cambió todo. Esas cosas antes estaban más permitidas, pero ahora no va y no se permite. Antes entraba a un estudio y me sentía incómoda porque me intimidaban con las miradas”, reflexionó la actriz.

Carmen opinó sobre las declaraciones de Marcela, coincidiendo con ella y le replicó: “Hoy en día ningún hombre se atreve a decir nada”.

La crítica de Marcela Kloosterboer frente a la falta de ficción en la TV

La actriz está actualmente muy feliz, disfrutando de su primera temporada en Carlos Paz, protagonizando la comedia Radojka, junto a Emilia Mazer. Sin embargo, Marcela siempre tuvo mayor afinidad a los proyectos de televisión y no tuvo problema en opinar sobre la programación actual.

Marcela protagoniza "Radojka", junto a Emilia Mazer

En un móvil de Intrusos, a Marcela le preguntaron qué opinaba sobre la falta de ficciones en la TV argentina. “La verdad es que estaría bueno que haya más ficción, creo que la gente lo consumiría”, respondió la actriz contundentemente.

Luego, continuó explicando que la razón reside en el hecho de que las producciones son muy costosas y por eso es más fácil para los canales comprar ficciones de otros países. “A mí me da lástima”, opinó Marcela sobre esta situación y justificó: “Porque hubo siempre muy buenas producciones acá, muy buenos proyectos y que no haya nada ahora, es una lástima”.

