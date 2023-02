En las últimas horas, Marcela Kloosterboer fue consultada por unos de sus seguidores si le gustaría agrandar su familia o no, junto con Fernando Sielling que ya son padres de Juana y Otto de 6 y 3 años.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz habilitó la ‘’caja de preguntas’’ para interactuar con su público y recibir preguntas. Entre una de sus consultas, apareció una contundente que Kloosterboer no dudó en responder: ¿’’Tenes pensando tener más hijos?’’. Muy sincera respondió: ’’No, con dos estamos bien", dejando en claro que no volvería a ser madre.

Sumado al mensaje que escribió, la actriz agregó una tierna imagen de sus hijos, tapando sus caritas y en dónde se los ve disfrutando en el jardín de su cara.

Marcela Kloosterboer marcó tendencia en los Premios Carlos 2023 con un look total white

Marcela Kloosterboer deslumbró a su paso por la red carpet en los Premios Carlos 2023 en Villa Carlos Paz. El estilismo que eligió la actriz fue uno de los más comentados, ya que lució un vestido muy llamativo.

Marcela es la protagonista de la obra que se alzó con el premio a mejor libro y mejor comedia. Lució un diseño de Giacobbe con escote profundo en V, cortes en la cadera, la espalda descubierta, un tajo profundo en uno de los laterales y tiras con detalles en plateado. El make up fue en tonos claros y el pelo suelto con ondas suaves, pues el vestido era el protagonista.

El look total white que lució Marcela Kloosterboer se llevó todas las miradas en los Premios Carlos 2023

Kloosterboer, protagonista de “Radojka” estuvo junto a sus compañeras Emilia Mazer y Patricia Palmer la directora. A su vez, Pedro Alfonso fue uno de los ganadores indiscutidos, el autor de “Un plan perfecto”, quien además es productor, actor y guionista pues obtuvo el premio de oro.

Federico Bal fue otro de los ganadores, "Kinky Boots", la obra que protagoniza cosechó 8 premios. El actor llegó a la alfombra roja acompañado por su madre Carmen Barbieri y si bien lució un traje, su personaje Lola estuvo presente en la peluca, los anteojos, el maquillaje y las uñas pintadas.

