Marcela Pagano, legisladora de Javier Milei, habló de su tratamiento para congelar óvulos: "Fue duro"

Marcela Pagano, legisladora electa del partido de Javier Milei, habló como nunca de la decisión de congelar óvulos y de cómo atravesó este proceso personal.

La legisladora habló en exclusiva con Tomás Dente en Entre Nos, ciclo de Net TV. "¿Te imaginás mamá el día de mañana?", fue la pregunta del conductor que hizo que Pagano revele su decisión íntima. "Yo estaba atravesando uno de los momentos más desafiantes de mi carrera por el rating y me planteé que todo en la vida no es posible", confesó.

Marcela Pagano, sobre su tratamiento: "Fue duro"

Marcela Pagano expresó cómo percibía ciertas limitaciones impuestas por la naturaleza y el paso del tiempo. "Siento que la naturaleza, la anatomía, los años te van poniendo a veces un corsé para algunas cosas, y la maternidad era una situación en la que yo decía: 'si lo estiro demasiado, tal vez no pueda lograrlo de forma natural'", agregó.

Decidida y valiente, se aventuró en un tratamiento para congelar óvulos, enfrentándolo como un proceso más de la vida debido a su valentía. "Fue una decisión feliz y entré al quirófano con alegría, pero fue un camino difícil", aseguró Pagano.

Reconociendo sus miedos y desafíos personales, reveló: "Nunca en mi vida me había inyectado a mí misma debido a que una aguja me hace bajar la presión y me desmayo".

Además, Marcela Pagano reveló que esta decisión estaba vinculada a sus propias experiencias familiares. "Me va a servir para aliviar una situación que aún no está definida, ya que vengo de unos padres que han sacrificado todo por brindarme una familia. Si tuviera la oportunidad, deseo replicar ese amor y dedicación", confesó con emotividad.