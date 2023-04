El Bailando 2023 ya es un hecho, pronto volveremos a ver a Marcelo Tinelli por la pantalla chica. La fecha estimada para su vuelta sería a mitad de año y la búsqueda de los participantes empiezan a hacerse eco entre los medios. Es por ello que Marcela Tauro reveló que dos ex participantes de Gran Hermano 2022 podrían ingresar al certamen.

Cabe recordar que Tinelli confirmó que le gustaría tener a varios ‘’hermanitos’’ en el Bailando, al nombrar a Alfa o Julieta Poggio, y esto podría hacerse realidad. Desde Intrusos, Tauro expresó: “Hoy le pregunté a Guido Kaczka sobre el rumor que señalaba que él se habría reunido con Tinelli’’, adelantó.

Marcelo Tinelli

Y continuó: ‘’Y me dijo que él no se había reunido, pero sí Kweller por el tema Gran Hermano y ya destrabaron a dos. Hay dos ex participantes destrabados”, reveló.

Tomás Holder es el primer confirmado para el bailando 2023

El día de ayer miércoles, Ángel de Brito develó en LAM que el primer ex participante de Gran Hermano confirmado para el Bailando 2023 es Tomás Holder, además aclaró que el tiktoker tuvo que cancelar su contrato con Telefe para poder ser parte del programa que conduce Marcelo Tinelli.

“El primer confirmado para el Bailando 2023 es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. Bienvenido al Bailando 2023″, expresó el conductor.

Tomás Holder

Tras oficializarse la noticia, desde su cuenta de Instagram, Holder compartió un vídeo muy feliz y agradecido: “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble.’’.

D.M