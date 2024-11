El reciente conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi dejó a la familia Nara en el ojo del huracán, con la mediática denunciando al futbolista por violencia de género tras su regreso a la Argentina. Sin embargo, en medio del revuelo mediático, la ausencia de su hermana Zaira Nara llamó la atención de muchos.

La modelo y conductora, que supo ser uno de los principales apoyos de Wanda en situaciones difíciles, decidió esta vez tomar distancia y no acompañarla en este complicado momento, priorizando, en cambio, su relación con su pareja, Facundo Pieres.

Mientras Wanda enfrentaba el impacto emocional de una situación tensa con su exesposo, Zaira optó por no involucrarse en el conflicto y asistió a un exclusivo evento social junto a Pieres. La modelo fue vista en el prestigioso Prix Baron B, una velada solidaria organizada en beneficio del Hospital de Clínicas, donde apareció radiante y sonriente. "No voy a hablar de mi hermana ni de Mauro, hay chicos en el medio. No voy a dejarlos sin la nota, pero no voy a hablar nada relacionado a Wanda", dijo la modelo tratando de no involucrarse, pero sí de responder a la prensa que fue a buscarla para hablar del tema.

A pesar de la profunda conexión y amistad que siempre han compartido Wanda y Zaira, en esta ocasión las hermanas no estuvieron tan cerca como en otras crisis. Según se comentó en el programa Socios del espectáculo, Zaira habría optado por mantenerse al margen de este escándalo para evitar verse envuelta en la polémica mediática que rodea a su hermana y al escandaloso triángulo amoroso en el que también figura el cantante L-Gante, quien ha sido señalado como la nueva pareja de Wanda

¿Un cambio de dinámica entre las hermanas Nara?

Este episodio generó preguntas sobre si la relación entre Zaira y Wanda cambiará tras el conflicto con Icardi. La distancia de Zaira podría interpretarse como una necesidad de poner límites en su vida, especialmente en un momento donde su relación con Pieres se fortalece y donde busca evitar cualquier tipo de polémica que pueda repercutir negativamente en su vínculo amoroso.

Por su parte, Wanda sigue enfrentando un complejo panorama con Icardi y L-Gante, mientras se prepara para lidiar con los aspectos legales y emocionales de su denuncia contra el padre de sus hijas. En medio de esta tormenta, la empresaria y conductora deberá encontrar el equilibrio entre su vida personal y la presión mediática que la rodea constantemente.

A pesar de las diferencias y la distancia física en este momento particular, la historia muestra que Zaira y Wanda siempre han sabido apoyarse en situaciones difíciles. Resta ver cómo evolucionará su relación a partir de este escándalo.

VO